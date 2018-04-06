استعدادات مكثفة في قطاع غزة للجمعة الثانية من مسيرات العودة

تهيمن الاستعدادات المكثفة للجمعة الثانية من "مسيرات العودة الكبرى" قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة على المشهد في قطاع غزة، وذلك بعد أسبوع من اشتباكات مع القوات الإسرائيلية شهدت يوما كان الأكثر دموية منذ أعوام.



وبلغت حصيلة القتلى حاليا 21 شخصا بعد أن لفظ رجل أنفاسه الأخيرة متأثرا بجرحه، حسبما أفادت وزارة الصحة في غزة الخميس.



وغلبت المسيرات والاستعدادات الشعبية لهذا الحدث على أحاديث سكان قطاع غزة، البالغ عددهم مليوني نسمة، وسط ابتكار لوسائل بدائية متعددة من النشطاء الشباب للحد من استهدافهم من قناصة الجيش الإسرائيلي.



ومنذ يومين يتسابق مئات الشباب الفلسطينيين في جمع ونقل إطارات المركبات المطاطية ووضعها على طول السياج الفاصل تمهيدا لإشعالها خلال مسيرات اليوم الجمعة.



وشوهدت أكوام مترامية من الإطارات البالية وقد سدت مداخل خيام الاعتصام التي نصبت للمتظاهرين في خمس مناطق رئيسية خصوصا في جنوب قطاع غزة.



وقال نشطاء إن الإطارات سيتم استخدامها وحرقها على طول الحدود ليشكل الدخان الأسود الكثيف المنبعث منها عائقا للرؤية أمام الجنود الإسرائيليين خلال المواجهات.



من جانبه، اتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، يوم الخميس بأنها تتستر وراء الحاجز الدخاني من أجل شن هجمات وأنها تحاول تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة حرب.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيليس، الخميس: "حماس تلعب بالنار وستتحمل العواقب"، محذرا المدنيين في غزة بأن يبتعدوا عن المنطقة الحدودية.



ودعت منظمة "بتسيليم" الحقوقية الإسرائيلية، الجنود الإسرائيليين إلى عدم إطلاق النار على المتظاهرين اليوم وتجاهل أوامر القادة إذا اقتضت الضرورة.



وقالت المنظمة في بيان: "من غير القانوني أن يتم إطلاق النار على متظاهرين عزل، ومثل هذا الأمر غير قانوني بالمرة".



كما دعا مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي مالدينوف، القوات الإسرائيلية إلى "ممارسة أقصى حد من ضبط النفس"، كما دعا الفلسطينيين إلى تجنب الاحتكاك بالسياج الحدودي في غزة.



وقال مالدينوف في بيان إنه "يتابع بقلق" الاستعدادات المستمرة والشعارات الخطابية في مسيرة الجمعة.



وقال إنه "يتعين السماح للمظاهرات والمحتجين بالمضي بشكل سلمي. لا يجب تعريض المدنيين، خاصة الأطفال للخطر أو استهدافهم بأي شكل من الأشكال".



ويعد حرق الإطارات المطاطية أسلوبا متعارف عليه لدى الفلسطينيين منذ إطلاقهم الانتفاضة الشعبية الأولى عام 1987، لكنها المرة الأولى التي يتم اللجوء إليه بهذا الحجم الكبير.



وأطلق نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم "جمعة الكوتشوك" على المسيرات المقررة اليوم الجمعة في إطار مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت يوم الجمعة الماضية.



يأتي ذلك في وقت تواصل فيه توافد مئات الفلسطينيين إلى المناطق الشرقية لقطاع غزة على مدار أيام الأسبوع للمشاركة في خيام الاعتصام المقامة فيها.



وشهدت تلك الخيام فعاليات شعبية وثقافية متنوعة يريد القائمون عليها أن يعززوا استقطاب أكبر حشد شعبي ممكن فيها وإبقاء المشاركة في مسيرات العودة قويا.