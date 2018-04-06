محافظ الإسكندرية: جاري رفع انقاض العقار المنهار بمحطة سيدي جابر

أعلن محافظ الإسكندرية محمد سلطان، أن العقار المنهار الكائن بـ ٤ شارع القدس المتفرع من إبراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد مكون من ٧ طوابق وصادر له قرار إزالة للدورين السادس والسابع ، وترميم شامل لباقي الأدوار، وكان الحي قد أخلى سكان العقار ما عدا أسرتين رفضتا الإخلاء.

وأعطى المحافظ تعليماته بتواجد جميع الأجهزة المعنية وتكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع ولجنة الأزمات والكوارث ومعاوني المحافظ وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والمستشفيات والتضامن الاجتماعي، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وأوضح المحافظ أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار ومعرفة خسائر الحادث وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

وكلف بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط التابعة لمديرية الإسكان ، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار ، ومعاينة سلامة المنشآت المجاورة.

على الصعيد ذاته لفت سلطان إلى أنه تم الدفع بعدد من أتوبيسات النقل العام لنقل راكبي القطارات من الإسكندرية إلى كفر الدوار والعكس ، وذلك لتوقف القطارات بالمنطقة حتى الانتهاء من رفع الانقاض ، مشيرا إلى أنه تم إخلاء العقار المجاور من جميع السكان لحين التأكد من سلامته وعدم تأثره من العقار المنهار .