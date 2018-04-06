وفاة المخرج الياباني إيساو تاكاهاتا عن 82 عاما

توفي مخرج أفلام الرسوم المتحركة الياباني، إيساو تاكاهاتا، عن عمر ناهز 82 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.



وتوفي تاكاهاتا بمستشفى في طوكيو، حسبما نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مقربين منه.



وفي عام 1985، شارك تاكاهاتا في تأسيس استوديو "غيبلي" مع زميله فنان الرسوم المتحركة هاياو مياكازي، وأنتجا عددا من الأفلام حظيت بشهرة عالمية.



ومن أشهر أعمال تاكاهاتا فيلم "قبر اليراعات"، وهو فيلم رسوم متحركة أنتج عام 1988، وفاز عنه بجوائز عالمية بينها جائزة لجنة التحكيم وجائزة حقوق الطفل في مهرجان شيكاغو الدولي لأفلام الأطفال عام 1994.



ورشح فيلم "حكاية الأميرة كاجويا"، آخر فيلم أخرجه تاكاهاتا، لجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة طويل في عام 2014.



وتخرج تاكاهاتا في جامعة طوكيو وأخرج أول أفلامه عام 1968.