وزير الزراعة يعلن موافقة الاتحاد الأوروبي على رفع الفحوصات الإضافية عن الفراولة المصرية

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاتحاد الأوروبي وافق على رفع الفحوصات الإضافية على صادرات مصر من محصول الفراولة، وذلك بعد التأكد من الإجراءات الحجرية والمعملية الجديدة التي اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية، ورفع قابليتها للاستهلاك المحلي والتصدير إلى الخارج.

وقال البنا - في بيان صحفي اليوم - إن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية أخطرت مصر بأن مجموعة العمل الخاصة بمراجعة قوائم الحاصلات التي تخضع لفحوصات إضافية اجتمعت، وأصدرت توصية للدول الأعضاء برفع الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على صادرات الفراولة من مصر.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم تطبيق ما أوصت به مجموعة العمل بداية من الموسم التصديري الجديد لمحصول الفراولة، خاصة وأن الموسم الحالي قد انتهى.

وتابع إن ذلك يعد إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات مصر في هذا المجال، للتأكيد على سمعتها التصديرية وجودة حاصلاتها الزراعية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح أسواقها أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة.

يذكر أن مصر نجحت مؤخرا في إلغاء الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية من قبل دول الكويت، الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، واستراليا، وكذلك تم فتح أسواق جديدة بالصين، أندونيسيا، فيتنام وتايوان، ودول الاتحاد الأوروبي.