وفاة عامل واحد على الأقل بعد انهيار في منجم جنوب بولندا

توفي عامل واحد على الأقل، بعد حادث وقع بأحد المناجم جنوب بولندا.

وقال مدير المنجم، دانيال أوزون، لقناة «تي.في.إن.24» التلفزيونية، إن العامل نُقل في بادئ الأمر خارج المنجم، فاقدا الوعي، لكن ذكر الأطباء الذين عالجوه لاحقا أنه توفي.

وأضاف أن أربعة من العمال مازالوا مفقودين، حتى صباح اليوم الأحد، وليس هناك أية علامات بأنهم على قيد الحياة.

وذكرت سلطات التعدين الحكومية، أن نفقا على عمق حوالي 900 متر تحت الأرض في المنجم بمدينة «يزتشمبيه ازدرويي»، انهار لأسباب لم تعرف بعد.

وتسبب الانهيار في محاصرة سبعة عمال في الممرات السفلية للمنجم.