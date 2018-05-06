الأموال العامة تكشف فساد بعض مسئولي محليات المنصورة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، من كشف فساد بعض مسئولي المحليات بالمنصورة؛ لتغاضيهم عن اتخاذ الإجراءات القانوية اللازمة حيال مخالفات البناء لأحد العقارات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة قيام كلًا من «صالح.م» 61 سنة، فني شئون هندسية بحي غرب المنصورة سابقًا وحاليًا بالمعاش، و«أشرف.ى» 53 سنة، فني شئون هندسية بذات الحي وحاليًا منتدب لمديرية الشباب والرياضة بالمنصورة، و«أسامة.ل» 59 سنة، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات الحي سابقًا وحاليًا مدير المشروعات بمجلس مركز ومدينة طلخا، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.

وفي غضون عامي 2015، 2016، قاموا باستغلال موقعهم الوظيفي بالتواطؤ مع كل من المدعو «الجوهري.ق» 46 سنة، طبيب وشقيقه المدعو «محمد» 42 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية والصادر لهما رخصة بناء عقار مكون من بدروم وأرضي و9 أدوار علوية كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفتهما شروط الترخيص ببناء الدور العاشر علوي وتحويل ذات العقار من سكني إلى إداري وبناء 7 وحدات بالدور بدلاً من 4 وحدات، ومنحهما موافقة على توصيل المرافق لـ 63 عدادًا بدلاً من 36 عدادًا بالمخالفة لأحكام القانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعرض حياة المواطنين للخطر.

وقد تأكد ذلك، بسؤال مدير الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة، الذي أكد صحة الواقعة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وباستدعاء المتحري عنهم، حضر الثاني والثالث، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة بالاشتراك مع الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.