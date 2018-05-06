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ريمون مقار: خسائر محدودة في حريق «رحيم».. واستئناف التصوير خلال أيام

ياسر جلال في مسلسل رحيم<br/>
ياسر جلال في مسلسل رحيم

نشر فى : الأحد 6 مايو 2018 - 1:37 ص | آخر تحديث : الأحد 6 مايو 2018 - 1:37 ص
قال المنتج ريمون مقار إن شركة فنون مصر تداركت الأزمة التي تعرض لها مسلسل «رحيم»، بعد نشوب حريق بديكور القصر الخاص بالمسلسل بسبب ماس كهربائي صباح أمس، داخل استوديو «كينج توت» على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي. 

وأضاف أنه جاري إصلاح الديكور واستئناف التصوير خلال أيام قليلة، وأن الخسائر المادية محدودة ولا يوجد أي إصابات بشرية.

ويعد مسلسل «رحيم» البطولة الثانية للنجم ياسر جلال، والذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، بعد نجاح مسلسله «ظل الرئيس» رمضان الماضي، ويشاركه البطولة الفنانة اللبنانية نور، ومحمد رياض، ودنيا عبد العزيز، وصبرى فواز، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

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