مقتل 10 على الأقل في تفجير انتحاري جنوب شرق أفغانستان

قال مسؤول محلي أفغاني، اليوم الأحد، إن انتحاريا فجر نفسه داخل مسجد بإقليم خوست بجنوب شرق أفغانستان؛ ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.

وأوضح عضو مجلس الإقليم، عبد الوالي وحيد زاي، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، اليوم، أن ما لا يقل عن 30 شخصا أُصيبوا في التفجير الذي وقع داخل المسجد الذي يستخدم كمركز لتسجيل الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية والإقليمية في مدينة خوست، مؤكدا أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.

وكتب بلال سارواري، الصحفي السابق الذي يترشح للبرلمان عن إقليم كونار بشرق البلاد، على صفحته على موقع «تويتر»، أن حصيلة القتلى بلغت نحو 19 قتيلا بالإضافة إلى 32 مصابا.

ومن المقرر، أن تُجرى انتخابات البرلمان والمجالس الإقليمية في أفغانستان في 20 أكتوبر المقبل.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم.