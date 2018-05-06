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فصائل ريف حمص تبدأ تسليم السلاح المتوسط والثقيل

دمشق - د ب أ
نشر فى : الأحد 6 مايو 2018 - 6:09 م | آخر تحديث : الأحد 6 مايو 2018 - 6:09 م

بدأت فصائل المعارضة السورية المسلحة في محافظة حمص وسط سورية اليوم الأحد، تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للقوات الحكومية السورية تنفيذاً للاتفاق مع القوات الروسية.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية: "سلمت عدد من الفصائل في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي حوالي 7 دبابات إضافة إلى عشرات القطع من الأسلحة المتوسطة والثقيلة وعشرات الصناديق من الذخيرة للجيش السوري اليوم الأحد".

وأكد المصدر أن "المجموعات المسلحة تحرق مقراتها قبل مغادرة بلدات الحولة والطيبة وعدد من القرى في ريف حمص الشمالي".

وكشف المصدر: "من المتوقع خروج دفعة أولى من المسلحين وعائلاتهم اليوم بعد فتح الطريق بين محافظتي حمص وحماة باتجاه الشمال السوري".


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