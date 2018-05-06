 وزير التعليم العالي: نستهدف تطوير 109 مستشفيات الفترة المقبلة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تستهدف تطوير ودعم الخدمة العلاجية بـ109 مستشفيات بجميع أنحاء الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى تصدر مستشفى أبو الريش الياباني التخصصي للأطفال، قائمة الوزارة لتطوير الخدمة بالمستشفيات.



وأضاف «عبد الغفار»، في تصريحات لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أنه خلال تفقده لمستشفى أبو الريش الفترة الماضية، رصد نقصًا في الآسرة بقسم العناية المركزة، مؤكدًا على تواصل تقديم الدعم للمستشفى، لتحسين الخدمة العلاجية والقضاء على قوائم الانتظار.



وتابع أنه تم تخصيص مليون جنيه دعمًا من الوزارة، لتطوير قسم القلب بمستشفى أبو الريش الياباني التخصصي للأطفال، لافتًا إلى تبرع الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بمبلغ 2 مليون و750 ألف جنيهًا.



وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن دعم مستشفى أبو الريش الياباني التخصصي للأطفال بمبلغ مليون جنيه إلى جانب تبرع الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بمبلغ 2 مليون و750 ألف جنيهًا، بهدف تحسين الخدمة العلاجية والقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفى.



