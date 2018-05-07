الفيصلي السعودي يحقق مع المتسببين في واقعة امتناع لاعبي الفريق عن التدريبات

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قرر فهد المدلج رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي السعودي لكرة القدم، تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في واقعة امتناع لاعبي الفريق الأول من التدريب اليوم الأحد.

وامتنع لاعبو الفريق عن خوض تدريبات اليوم، رغم تواجدهم في أرض الملعب، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وأصدر مجلس إدارة نادي الفيصلي بيانا أكد خلاله :"نظراً لامتناع لاعبي الفريق الاول لكرة القدم عن أداء التمرين مساء اليوم، أصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في هذه الواقعة والرفع بأسماء المتسببين والمقصرين من الجهاز الإداري والفني واللاعبين لتطبيق أقصى درجات العقوبة حسب اللوائح والأنظمة على أن يتم عقد اجتماع صباح الغد مع أعضاء الفريق".

يذكر أن الفيصلي يستعد حالياً لمواجهة نظيره اتحاد جدة، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وصعد الفيصلي لنهائي البطولة بعد ان تغلب على أهلي جدة بهدف نظيف في الدور قبل النهائي من البطولة.