غافل متهم يدعى كريستوفر كلايد، طاقم حراسة المحكمة التي يحاكم فيها بولاية يوتا الأمريكية، وسارع لإلقاء نفسه من فوق سلم حديدي على الرغم من تكبيل يديه.

وأظهرت كاميرات المحكمة المتهم «كلايد»، وهو يسارع بالهرب من قاعة محاكمته على غفلة من رجال الأمن، ويلقي بنفسه من فوق سياج السُّلُّم للطابق الأرضي؛ ما عرضه للإصابة.

وقال مسؤولون لشبكة تلفزيون «cnn» الأمريكية، إن المتهم البالغ من العمر 35 عاما، ظهر أمام المحكمة على خلفية «خرقه لشروط برنامج علاج مدمني المخدرات»، مؤكدين في الوقت ذاته «عدم معرفة الدافع وراء تصرفه، إن كان محاولة للهرب أم إيذاء النفس».

وذكرت الشرطة بالولاية الأمريكية الواقعة غرب البلاد، أن المتهم أصيب على خلفية إلقاء نفسه بكسر في الجمجمة والحوض والساق، ونُقل إلى المستشفى بعد اعتقاله وسط حراسة أمنية مشددة لتلقي العلاج.

يُذكر أن «كلايد» تم القبض عليه يوم 26 أبريل الماضي من قبل الشرطة الأمريكية بتهمة السرقة وحيازة سلاح خطير، كما أنه يواجه تهما تتعلق بالمخدرات.