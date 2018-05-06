«الزراعة» عن القضاء على الكلاب الضالة: لا نتحرك إلا بعد استغاثات

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه لا يتم قتل الحيونات الضالة بصورة عشوائية، مؤكدًا أن الوزارة تتحرك استجابة لاستغاثات وبلاغات.



وأضاف «عبد الدايم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن الوزارة تتحرك للقضاء على الحيوانات نتجية بلاغات واستغاثات تتعلق بعقر المواطنين أو إزعاجهم، موضحًا أن أخطر الحالات التي تتطلب الإغاثة تتمثل في الوفاة نتيجة العقر.



وتابع أنه يتم التحرك للمنطقة التي أُصدرت منها الإستغاثة للقضاء على الكلاب الموجودة بها فقط بتسميمها، مؤكدًا أنه لا يتم التعرض لحيوانات أخرى في أماكن غير التي أُبلع عنها.



وأشار إلى وجود طرق أخرى عند جمعيات الحيوان للحد من انتشار الكلاب الضالة، موضحًا أنه توصّل إلى اجتماع بينهم وبين اللواء إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نتج عنه الاتفاق على بروتوكول، يتم مراجعته حاليًا في الشؤون القانونية، لتعقيم الذكور من الكلاب للحد من تكاثرها.



يُذكر أن الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بوزارة الزراعة، قال إن عدد الكلاب الضالة في مصر تخطي الملايين، مؤكدًا أن انتشار القمامة سببًا رئيسيًا في وجودهم.