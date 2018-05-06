أستاذ مناهج: تعليم اللغة العربية أولوية لترسيخ الهوية المصرية

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة، إن قرار وزارة التربية والتعليم بشأن دمج المدارس التجريبية في المنظومة التعليمية الجديدة وتأجيل دراسة اللغة الأجنبية، قرار صائب ويهدف لمصلحة الطلاب، على حد تعبيره.



وأوضح «شحاتة»، في لقائه ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء السبت، أنه لا يمكن إلغاء تدريس اللغة الإنجليزية بالمدارس المصرية، والمنظومة الجديدة تدعم تدريس اللغة العربية والإنجليزية، مضيفًا أن الأولوية لتدريس وإتقان اللغة العربية للطلاب في المدارس؛ للقضاء على الأمية في اللغة العربية، ولزرع وترسيخ الهوية المصرية.



وتابع: «الطلاب لا يجيدون اللغة العربية تحدثًا وكتابة، ولو الطالب ما تعلمش لغة عربية بشكل جيد مش هيعرف يتعلم باقي المواد من الرياضيات والتاريخ بشكل صحيح»، معقبًا أن البحوث العلمية أثبتت أن تعلم اللغة العربية مع اللغة الأجنبية يعيق من سهولة تعليمها، والمنظومة الجديدة تعطي الأولوية لتدريس لغة الدولة بالمدارس المصرية.



وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قبل 5 أيام، في مؤتمر صحفي، لشرح النظام التعليمي الجديد المقرر تطبيقه العام الدراسي المقبل، عن اتجاه النظام للتدريس باللغة العربية بكافة المدارس الحكومية والتجريبية، طوال المرحلة الابتدائية.