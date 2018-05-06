الأهلي يرفض شكوي حكم مباراة الترجي

قال عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن النادي لن يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة الترجي التونسي، رغم تعرض الفريق لظلم تحكيمي في مباراة الجولة الأولى.

وكان الاهلي سقط في فخ التعادل السلبي أمام الترجي التونسي، في افتتاح دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على قناة "DMC": "لن نشكو حكم مباراة الترجي، فالتحكيم جزء من اللعبة، وعلى الرغم من تعرض الأهلي للظلم، إلا أنه لا بد من التأقلم والتعامل مع الأوضاع الحالية، فالحكم بشر ومن الوارد أن يخطيء".