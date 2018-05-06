قالت منى خليل، رئيس الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان، إنه لا يوجد قانون رادع لقتل الحيونات في الشوارع، موضحة أن حالات القتل ليست فردية، وإنما أصبحت جماعية ومستمرة بشكل يومي.



وأضافت «خليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء السبت، أن الطب البيطري الحكومي بنفسه ينفق أموال الدولة على تسميم الحيوانات، مشيرة إلى عدم وجود قانون رادع لحماية حقوق الحيوان، لكن القوانين الموجودة تحمي حيوانات «المنفعة» التي لها قيمة مالية، حسب تعبيرها.



وتابعت أن مصر متأخرة في تشريع قانون لحماية جميع الحيوانات في الوقت الذي تقدمت فيه دول عديدة في هذه المسألة، مشيرة إلى مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية منذ عام 2000؛ لوقف ما وصفته بـ«الأسلوب اللاعلمي واللاديني الهمجي العنيف»، إلا أنه لم يكن هناك استجابة.



وأوضحت أن الهيئة تستند إلى قرار وزاري منذ الستينيّات يلزمهم بالمعاملة مع الحيوانات في الشوارع بأسلوب القتل من خلال السم، الذي ينفق عليه ملايين لاستيراده، إضافة إلى ضربهم بـ«الخرطوش»، لافتة إلى وجود مقاطع فيديو عديدة لهذا الشأن.



يُذكر أن الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قال إنه لا يتم قتل الحيونات الضالة بصورة عشوائية، مؤكدًا أن الوزارة تتحرك استجابة لاستغاثات وبلاغات.



ولفت الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بوزارة الزراعة، إلى وجود ملايين من الكلاب الضالة في مصر، مؤكدًا أن انتشار القمامة سببًا رئيسيًا في وجودهم.



