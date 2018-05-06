شارك مجلس الأعمال الروسي-المصري في المائدة المستديرة، التي تُعقد الخميس المقبل، تحت عنوان «روسيا-مصر: الفرص ورؤى التعاون»، والتي تأتي ضمن فعاليات القمة الاقتصادية الدولية «قمة كازان 2018: روسيا-العالم الإسلامي»، التي تُعقد بمدينة كازان في روسيا الاتحادية يوم 10 مايو الجاري وتستمر ثلاثة أيام.

وذكر بيان وزعه المجلس، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يشارك في المائدة المستديرة كل من نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للشرق الأوسط، السفير ميخائيل بوجدانوف، وإيهاب نصر، السفير المصري لدى موسكو، ومدير إدارة التعاون الدولي في مركز التصدير الروسي، أناستازيا إيفانوفا، ورئيس مجلس الأعمال الروسي المصري، شامل أورلوف، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.

وأوضح أن مصر كانت شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسط لسنوات عديدة، واستعادت مصر وروسيا، ليس فقط التعاون المشترك السابق، وإنما أيضا إعطاء دفعة قوية لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى جديد، حيث شهد هذا العام عدة تغيرات إيجابية تؤثر على العلاقات المصرية الروسية من بينها إجراء الانتخابات الرئاسية في كلا البلدين واتفاق القاهرة وموسكو علي استئناف رحلات الطيران المباشر.

كما تم التوصل إلى الاتفاقيات الضرورية مع مؤسسة روس أتوم الروسية لإقامة محطة الضبعة للطاقة النووية، فضلا عن وصول سفير مصري جديد لدى روسيا إيهاب نصر، ومعه فريق جديد.