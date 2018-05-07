عماد أديب: «الصوت التفضيلي» أخطر ما في النظام الانتخابي البرلماني اللبناني الحالي

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن أخطر ما في النظام الانتخابي البرلماني اللبناني الحالي هو الصوت التفضيلي، الذي يفاضل أحد الأصوات على آخرين رغم انتمائهم لنفس التيار.

وأشار «أديب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، إلى ارتفاع نسبة المشاركة في عملية الاقتراع بالانتخابات البرلمانية اللبنانية التي أجريت اليوم، قائلًا إن هناك زحام غير مسبوق.

وتابع أن المؤشرات الأولية تشير إلى نحو 40% بينما كانت التوقعات ترجح أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات اللبنانية نحو 60%، لافتًا إلى أن أضعف مناطق الإقبال على التصويت هي العاصمة بيروت.

وأضاف أن أكبر التيارات الخاسرة في الانتخابات اللبنانية هي تيار المستقبل أو ما يسمى بالتيار السُني السياسي، بينما الثنائية الشيعية «حزب الله» و «أمل» ضمنا نسبة معقولة بالبرلمان.

ورجح أن يأتي رئيس الوزراء اللبناني الحالي سعد الحريري، رئيسًا للوزراء مرة أخرى، معبرًا عن تخوفه من مواجهة تشكيل الحكومة أزمات خاصة إذا ما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق النووي مع إيران وقررت طهران التدخل في العملية السياسية اللبنانية للرد على واشنطن.