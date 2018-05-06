«المصرية لعلوم الطيران» توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية

وقعت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية فى مجال التعليم، بحسب الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية.

وقال صادق لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الهدف من توقيع البروتوكول إتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية فى الالتحاق بالجامعة المصرية الصينية للحصول على درجة البكالوريوس فى جميع التخصصات التى تمنحها الجامعة.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن منحهم الرخص من سلطة الطيران المدنى بحصولهم على درجة البكالوريوس.

وذكر أنه فى إطار التعاون سيتم إنشاء برامج الدارسات العليا فى الإدارة مثل الماجستير المهنى، والدكتوراه المهنية فى تخصصات إدارة الأعمال مثل إدارة الازمات فى وزارة الطيران.

وأكد أن الاكاديمية أدخلت الماجستير فى هذا المجال للمرة الأولى بمنطقه الشروق وفقا لاستراتيجية وزارة الطيران الخاصة بإدارة ملف الازمات.

ولفت إلى خريجى الجامعة المصرية الصينية من حقهم الحصول على رخصة من الأكاديمية المصرية لإتاحة الفرصة لعملهم بداخل المطارات المحلية.