أردوغان: انتخابات 24 يونيو «نقطة تحول» بالنسبة لتركيا

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إقامتها في بلاده في الرابع والعشرين من الشهر المقبل بأنها ستكون بداية لحقبة جديدة في تركيا.

وخلال طرح البرنامج الانتخابي لحزبه "العدالة والتنمية"، قال أردوغان اليوم الأحد، إن: "انتخابات الرابع والعشرين من يونيو ستكون نقطة تحول بالنسبة لتركيا".

ووعد الرئيس التركي بضخ المزيد من الاستثمارات وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وقال إن "العدالة والتنمية" يعمل من أجل الديمقراطية.

وتتهم المعارضة، أردوغان، بتقويض الديمقراطية من خلال تطبيق النظام الرئاسي، وحذرت المعارضة من حكم الفرد الواحد.

كان الأتراك صوتوا في استفتاء العام الماضي بأغلبية بسيطة لصالح التحول إلى النظام الرئاسي، وتمثل الانتخابات مرحلة إتمام هذه التعديلات، التي تمنح الرئيس إلى جانب رئاسة الدولة، رئاسة الحكومة أيضا بالإضافة إلى صلاحيات واسعة.

وينافس أردوغان في الانتخابات، محرم انجيه، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وميرال أكشنار، زعيمة "حزب الخير" المؤسس حديثا والسياسي السجين صلاح دميرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وزعيم حزب "السعادة" الصغير، تيميل قره ملا أوغلو.