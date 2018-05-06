في حلقة خاصة من برنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري مساء اليوم الأحد، على قناة «DMC».

تقدم تغطية خاصة للشكل الجديد «للرديو 9090»، والذي انطلاق مؤخرًا بشكله الجديد في جميع محافظات الجمهورية، حيث تستضيف «الحصرى» مذيعي 9090 على الهواء مباشرة، أثناء بث برامجهم من جميع المحافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الإذاعة الجديدة والمتعلقة بالتواصل المباشر مع جميع المستمعين وعلى الهواء مباشرة.

يذكر، أن «راديو 9090»، قد أعلن امتداد تغطيته إلى مختلف محافظات الجمهورية، كما أطلق مؤخرًا حملة دعائية جديدة في جميع المحافظات تحت شعار «اظبط موجتك على 9090».