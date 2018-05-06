قصر كنسينجتون ينشر صورا للأمير لويس

نشر قصر كنسينجتون، في وقت مبكر من اليوم الأحد، صورا لأول أيام الأمير لويس في القصر (مقر الأسرة في لندن).



ويظهر الأمير في الصور وهو يرتدي ملابس أطفال بيضاء.



وتظهر إحدى الصور أحدث أفراد العائلة المالكة في بريطانيا بينما تحتضنه شقيقته الكبرى الأميرة شارلوت.



وتم التقاط الصورة يوم الأربعاء 2 مايو، عيد ميلاد شارلوت الثالث، وفقا لما ذكرته وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية للأنباء.



وولد لويس الشهر الماضي، الطفل الثالث للأمير وليام (35 عاما) وزوجته كيت، دوقة كامبريدج (36 عاما).



وإلى جانب تشارلوت البالغة من العمر عامين، لدى لويس شقيق آخر، شقيقه البالغ من العمر أربعة أعوام، الأمير جورج.



ولويس هو سادس حفيد لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وهو الخامس في ترتيب ولاية العرش، بعد جده الأمير تشارلز ووالده الأمير ويليام والأمير جورج والأميرة تشارلوت.



وبولادة لويس يتراجع الأمير هاري، شقيق ويليام إلى الترتيب السادس في خط الخلافة الملكية، قبل وقت قصير من زفافه من الممثلة السابقة الأمريكية ميجان ماركل الشهر الجاري.