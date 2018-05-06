قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد: "انبهرت عندما سمعت أخبار تألق اللاعب المصرى العالمي محمد صلاح في الدوري الإنجليزي وعلى المستوى العالمي، وهو ما يؤكد أن التنافسية تدعم التقدم"، مؤكدا أن التنافسية الاقتصادية من أهم عناصر التقدم والنمو للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وأضاف ليبتون خلال مؤتمر حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وينظمه صندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص العمل"، أن تعزيز التنافس التكنولوجي من أهم العناصر التي لابد من الاهتمام بها في مصر لدعم تنافسية الاقتصاد والبناء على ما تحقق حتى الآن من تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.