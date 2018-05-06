قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن عبر عن رفضه لقرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتهم في إسرائيل إلى القدس، محذرًا من تبعاته على عملية السلام في المنطقة.

وأضاف «الصفدي»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم الأحد، أنه يجب التوجه نحو السلام من خلال حل الدولتين، الذي لا بديل عنه، مؤكدًا أن القدس، هي مفتاح السلام، الذي لن يتحقق دون قيام الدولة الفلسطينية، وكانت القدس الشرقية عاصمة لها.

وأشار إلى عمل الدول العربية على كسر الجمود ومنع تفاقم الوضع إزاء اتخاذ هذا القرار دون الأفق السياسي المطلوب، والحيلولة دون قيام دول أخرى بخطوات مشابهة، مضيفًا أن الموقف الرافض للقرار الأمريكي هو موقف عربي وإسلامي وعالمي، ظهر من خلال تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار.

وأوضح أن التحرك العربي ضد القرار الأمريكي، مازال مستمرًا، لافتًا إلى أهمية القدس، بالنسبة للعرب جميعًا والمسلمين والمسيحيين واليهود، وهو ما يستدعي الحذر عند التعامل مع هذا الملف.