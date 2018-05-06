التهامي ونائبه يستقبلان ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مشاركتهم ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة

حرص هشام التهامي رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة ونائبه محمد كمال وشهاب يحيي عضو المجلس علي استقبال بعثة منتخب مصر لذوي الاحتياجات الخاصة صباح اليوم فور عودتهم من أوغندا بعد المشاركة ببطولة أفريقيا.

كما كان في استقبال البعثة المصرية، هادية حسني بطلة مصر وأفريقيا وعضو مجلس إدارة نادي الزهور. ووجه مجلس ادارة الاتحاد المصري التحية والتقدير للابطال فور عودتهم من اوغندا ونجاحهم في التتويج بـ 15 ميدالية مختلفة بواقع 6 ذهبيات و 5 فضيات و 4 برونزيات.

ومن جانبه أكد هشام التهامي، أن النتائج التي حققتها البعثة المصرية مشرفة للغاية خصوصا أنها أول بطولة قارية للاعبينا من ذوي الإحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه يأمل في تطور أداء عناصر المنتخب خلال الفترة المقبلة. يذكر أن المنتخب المصري لذوي الاحتياجات الخاصة مثله كل من "عاطف محمود - محمد إسماعيل - زكريا أيوب - نصر السيد - شيماء سامي - حنان محمد - ياسمينا عيسى - منى صلاح"، فيما ترأس البعثة أحمد شعبان عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة.