أعربت سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية ومستشارة رئيس الجمهورية السابق، عن استيائها مما وصفته بانتشار الإهمال والتقصير في مصر.

وقالت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام جرايد»، الذي يعرض على فضائية «العاصمة»، مساء الأحد، «يجب أن نواجه أنفسنا بمشكلاتنا وبما نراه من إهمال وتقصير»، مشيرة إلى ما حدث في منطقة التجمع الخامس، خلال الأيام الماضية؛ بسبب سقوط الأمطار.

وطالبت بمحاسبة كل من تسبب في غرق منطقة التجمع الخامس؛ منعًا لتكرار مثل هذه الأزمات مرة أخرى، قائلة: «يجب تطبيق القانون على المسؤول قبل الغفير».

وشددت على ضرورة وجود أنظمة متابعة في المشروعات الجديدة، قائلة: «يجب أن يكون هناك أنظمة مراقبة في المشروعات العظيمة التي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لكي لا نرى مشروعات مثل توشكى مرة أخرى».

وأضافت «نحن شعب غني بالإمكانيات؛ لذلك يجب أن يراعي المسؤولين ضمائرهم، ويحاسبوا ويحَاسبوا»، موضحًا: «المسؤولون هم واجهة الدولة، ويجب أن يدركوا هذا الأمر جيدًا».

وأوضحت أن «مصر تواجه العديد من المخاطر والتحديات الخارجية، لكن للأسف التحديات الداخلية أصبحت أخطر بكثير من الخارجية؛ بسبب كم الإهمال المنتشر».