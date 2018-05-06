قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في معدلات النمو، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، لافتة إلى انخفاض معدل التضخم ما بين 3 إلى 5 سنوات المقبلة، وهو ما سيعقبه انخفاض في أسعار السلع.

وأكدت عضو «اقتصادية النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «دفتر أحوال»، المذاع عبر فضائية «العاصمة»، مساء الأحد، أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار، ما يشير إلى توفير مزيد من فرص العمل، وارتفاع معدلات الإنتاج، وتوافر السلع بأسعار مقبولة، وارتفاع المستوى المعيشي للمواطن.

وأضافت أن أكثر الطبقات إرهاقًا جراء الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها الفترة الماضية هي المتوسطة، نظرًا لدعم الدولة الفئات محدودة ومعدومة الدخل.

وأوضحت أن وصول مصر إلى مركز متقدم في نمو الاقتصاد جاء نتيجة مجهودات التي بذلت على مدار الأربعة أعوام الماضية، من سن تشريعات سليمة وصحيحة وتطبيق سياسات مالية ونقدية جديدة وتعديل شبكة الطرق والكهرباء، وما تم إنجازه لتطوير السكك الحديدية وتحسين المنظومة التعليمة والصحية.

وأشارت إلى المؤتمر الذي عقد صباح اليوم برعاية البنك الدولي تحت عنوان «انطلاق التنمية العالمية من مصر»، متابعة أن توقع البنك الدولي بمساعدة مصر مستقبلًا في النمو العالمي الاقتصادي، تعد إشادة كبيرة.