«العليا للانتخابات» في تونس: 65 ألف شخصا يشرفون على «انتخابات البلدية»

«العليا للانتخابات» في: 65 ألف شخصا يشرفون على «انتخابات البلدية»

أعلنت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نجلاء براهم، اليوم الأحد، أن أكثر من 11 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وتابعت «براهم»، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن جميع مراكز الاقتراع استقبلت الناخبين بصورة طبيعية، مضيفة: «هناك نحو 65 ألف مشرف على الانتخابات وجدوا في مراكز الاقتراع اليوم قبل فتح أبواب اللجان للمواطنين، فيما تفتح بعض اللجان الحدودية أبوابها في التاسعة صباح وتغلق في الرابعة عصرا».

وانطلقت صباح اليوم، انتخابات البلدية في تونس، وسط منافسة كبيرة تعد الأولى من نوعها منذ 7 سنوات، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط ترقب من الأوساط السياسية.

ويشارك في الانتخابات نحو 2068 قائمة «دائرة انتخابية»، بنسبة 95.12% من مجموع القوائم المودعة بالهيئة العليا للانتخابات.

ويعد أبرز المتنافسين في الانتخابات هما: حركتي «النهضة» و«نداء تونس»، حيث تنافس الأولى على كافة القوائم، فيما تنافس نداء تونس على 345 قائمة من أصل 350 قائمة.