قال نقيب الصحفيين اللبنانيين، عوني الكعكي، إن الشعب اللبناني تواق دائمًا إلى الحرية، وهو ما سينعكس على الانتخابات البرلمانية التي انطلقت صباح اليوم الأحد.

وأضاف «الكعكي»، خلال مداخل هاتفية مع فضائية «أون لايف»، اليوم الأحد، أن قانون الانتخابات التي سيجري العمل به في الانتخابات الحالية، لا يمثل ديمقراطية حقيقية، مشيرًا إلى تصويت مجلس النواب عليه مجبرًا لعدم وجود خيارات أخرى، متوقعًا أن يجري العمل به لمرة واحد فقط.

وأشار إلى سير العملية الانتخابية بصورة جيدة من الناحية الأمنية وسط انتشار قوات الأمن، متابعًا: «الانتخابات يكون الهاجس الأمني دائمًا هو الأهم، والمواطن اللبناني شبع من الحروب».

وأوضح أنه كان هناك تخوف كبير من عدم إجراء الانتخابات، نظرًا لتأخر انعاقدها منذ 5 سنوات، وكونها الأولى منذ 9 سنوات، مضيفًا أن طموحات اللبنانين كبيرة جدًا، إلا أن الطائفية هي المسيطرة والحاكمة للبنان.

واستطرد: «بغض النظر عن نتائج الانتخابات وغلبة أي فريق، فالطائفية هي من تحكم لبنان، ولن تتشكل حكومة إلا بتوافق الجميع، وللأسف فالواقع شيء والطموحات شيء آخر».