قال الدكتور محمود محمد عمرو، أستاذ السموم بجامعة القاهرة، إن «بخور الناموس» يؤدي إلى تدمير الكلى والكبد والصدر والمخ، مبديًا تعبه من التصريح باستعماله.



وأضاف «عمرو»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم السبت، أن أضراره تطال كبار السن والصغار، مؤكدًا تدميره الحاد للهيكل الصحي للشخص المتعرض له، لأن المواد المستخدمة فيه فسفورية عضوية، وهي من أخطر المبيدات العضوية، حسب قوله.



وشدد على ضرورة معاقبة موزعي بخور الناموس؛ لخطورته الحادة على المواطنين، والكبيرة جدًا على الحوامل، لافتًا إلى أهمية معرفة أصل ما وصفها بـ«المصيبة» التي أنتجت هذا البخور، والذي أكد أن صانعه متعلمًا ويعلم مخاطره، حسب قوله.



وأشار إلى أهمية تهوية الأماكن التي تعرضت لمثل هذا البخور، إضافة إلى ضرورة ذهاب المتعرض له إلى أي مستشفى لعلاجه في أقرب وقت، فضلًا عن تغيير الملابس، لأنها مصدر لإعادة العدوى.



يذكر أن طفلين شقيقين لقيا مصرعهما، اليوم السبت؛ إثر اختناقهما نتيجة استنشاق غاز بخور الناموس في منزلهم بمدينة القنايات بمحافظة الشرقية.