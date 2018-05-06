عمرو مصطفى يلحن أغاني تترات 5 مسلسلات داخل السباق الرمضاني

قال المطرب والملحن عمرو مصطفى، إنه يشارك في السباق الرمضاني 2018، من خلال تلحين أغاني تترات 5 مسلسلات تليفزيونية، والتي تغني أحدها المطربة اللبنانية إليسا.



وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر شاشة القناة الأولى، مع الإعلامي خيري رمضان، أمس السبت، أن دوره لم يقتصر على التلحين فقط، إنما قام بغناء إحدى أغاني التترات التي لحنها.



ورفض الإفصاح عن اسم العمل الذي شارك فيه بغناء وتلحين التتر، مرجعًا ذلك لرغبته في مفاجأة الجمهور.



وذكر أسماء الأعمال الدرامية التي شارك فيها بتلحين تتراتها، وهي مسلسل «ضد مجهول» للفنانة غادة عبد الرازق، و«أرض النفاق» للفنان محمد هنيدي، و«أمر واقع» للفنان كريم فهمي، و«ربع رومي» لنجم مسرح مصر مصطفى خاطر.



وأكد أنه يُعِد لعمل فني قوي، احتفالًا بكأس العالم لكرة القدم 2018، المقرر إقامة مبارياته بروسيا الشهر المقبل، مضيفًا أن العمل سيحمل جميع أسماء لاعبي المنتخب الوطني.





