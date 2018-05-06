المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين مسلحي «داعش» وفصائل مقاتلة غربي ريف درعا

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي وبين فصائل مسلحة في القطاع الغربي من ريف مدينة درعا «جنوبي سوريا» القريبة من الحدود الأردنية.

وأضاف المرصد، في بيان نقلته قناة «الحرة» الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي بالتزامن مع قصف من قبل القوات النظامية السورية على مناطق في ريف درعا الشمالي واستهدافها لأطراف بلدة «جاسم».

وكان المرصد السوري قد أفاد في وقت سابق بتجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية ومسلحي تنظيم «داعش» على عدة محاور في القطاع الجنوبي بالعاصمة دمشق.