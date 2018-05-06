اللبنانيون يصوتون في أول انتخابات نيابية منذ 10 سنوات

يتوجه الناخبون اللبنانيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أول مجلس نيابي في البلاد منذ عام 2009، حيث تلقي الحرب الأهلية في سوريا بظلالها على الانتخابات.



ويتنافس نحو 583 مرشحًا على مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 مقعدا، والذي ينقسم بالتساوي بين مسلمي ومسيحيي لبنان.



ويحق لأكثر من 3.6 مليون شخص التصويت في الانتخابات التي تستمر ليوم واحد، وفقا للأرقام الرسمية.



وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة صباحًا (0400 بتوقيت جرينتش) وحتى الساعة السابعة مساءً في 15 دائرة انتخابية.



ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية يوم غد الاثنين.



يذكر أن اللبنانيين المغتربين صوتوا للمرة الأولى على مرحلتين الشهر الماضي.



ويُنظر إلى التصويت على أنه اختبار لقانون انتخابي جديد، وافق عليه البرلمان في يونيو 2017.



ويقلل القانون من عدد الدوائر الانتخابية في لبنان ويقوم على نظام التمثيل النسبي.



ويتوقع المراقبون إعادة انتخاب أغلبية النواب المنتهية ولايتهم والذين ينتمون إلى فصائل سياسية قوية في تصويت اليوم الأحد.



وتأجلت الانتخابات النيابية اللبنانية ثلاث مرات منذ عام 2009 بسبب الجدل السياسي حول القانون الانتخابي والمخاوف الأمنية المتعلقة بالحرب الأهلية السورية.



وتقاتل حركة حزب الله اللبنانية الموالية لإيران في سوريا إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد.



ويستضيف لبنان حوالي 1.5 مليون سوري شُردوا بسبب الحرب التي دامت أكثر من سبعة أعوام في بلادهم. كما أدى تدفق اللاجئين إلى استنفاد موارد لبنان المحدودة.