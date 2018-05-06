فينجر: سأفتقد جماهير أرسنال

أكد الفرنسي أرسين فينجر ،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، إنه سيفتقد جماهير الفريق عقب رحيله من تدريب الفريق.



جاء تصريح فينجر بعد المباراة التي فاز بها أرسنال على بيرنلي بخماسية نظيفة اليوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة الأخيرة التي يقود فيها فينجر الفريق على أرضه.



وشهدت المباراة وقوف لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم في مرر شرفي قبل بداية المباراة لتكريم فينجر، كما قامت الجماهير بالهتاف لفينجر والتصفيق له.



وكان فينجر قد أعلن في وقت سابق رحيله عن تدريب الفريق، بعد أن قضا معه 22 عاما.



وقال فينجر عقب المباراة :"مثلكم، أنا مشجع لأرسنال. إنه أكثر من مشاهدة كرة القدم، إنها طريقة للحياة".



وأضاف :"سأفتقدكم، شكرا لأنكم كنتم جزء مهما من حياتي. أتمنى ان أراكم قريبا".