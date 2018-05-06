«إنفينيتي وور» في طريقه ليصبح أسرع فيلم يجني مليار دولار

من المنتظر، أن يسجل الجزء الثالث من سلسلة أفلام المغامرات والخيال العلمي «أفنجرز»، والذي يحمل عنوان «إنفينيتي وور»، رقمًا قياسيًا ليصبح أسرع فيلم يحقق مليار دولار في شباك التذاكر.

وقالت شركة والت ديزني أمس السبت، إن الفيلم حقق ما يقرب من 975 مليون دولار في شباك التذاكر على مستوى العالم حتى يوم الجمعة، وبعد أن حقق ما يقرب من 70 مليون دولار يوم الجمعة وحده، فإن الاستوديو واثق أن الفيلم سيحطم حاجز المليار دولار أمس السبت أي بعد 11 يومًا فقط منذ بدء عرضه على شاشات السينما.

يذكر أن، الرقم القياسي السابق لأسرع فيلم يحقق مليار دولار هو 12 يومًا لـفيلم «ستار وورز- ذا فورس أواكينز».

ويشارك في بطولة «إنفينيتي وور» العديد من النجوم من بينهم روبرت داوني جونيور، وبنديكت كومبرباتش، وسكارليت جوهانسون، ومارك روفالو.

وحقق الفيلم معظم إيراداته، وقدرها 605 ملايين دولار حتى الآن، من السوق الدولية.