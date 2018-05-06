«الأرصاد»: استمرار الطقس اللطيف لـ4 أيام قادمة

قال أحمد فاروق، مدير مركز إدارة التحاليل الرئيسي للتنبؤات الجوية، إن الطقس اللطيف الذي بدأ اليوم الأحد، سيستمر نحو 4 أيام، مشيرًا إلى انخفاض درجات الحرارة بين 7 إلى 9 درجات عن أمس.

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأحد، أن مصر تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، مع تكون للسحب الممطرة على مناطق السواحل الشمالية وبعض مناطق الوجه البحري والقاهرة وشبه جزيرة سيناء، موضحًا أن درجات الحرارة لن تنخفض أكثر من ذلك، وسيستمر الاعتدال الحالي في الطقس 4 أيام مقبلة.

وأشار إلى وجود نشاط للهواء يلطف الأجواء على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، بينما سيكون مصحوبًا بالرمال والأتربة على جنوب الصعيد.