رئيس الوزراء يفتتح أعمال مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر

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افتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم الأحد، أعمال مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل، الذي ينظمه البنك المركزي المصري ووزارة المالية وصندوق النقد الدولي.

ويناقش المؤتمر السياسات المعنية حول طرق مصر للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وشارك في الجلسة الافتتاحية وزرير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد ووزير المالية عمرو الجارحي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي ووزير البترول المهندس طارق الملا ووزير قطاع الأعمال الدكتور خالد بدوي.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون وعدد من الخبراء ورجال الأعمال.