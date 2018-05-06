مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين مصر والصين

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين مصر والصين.

واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية الموقعة في الصين بتاريخ 5/9/2017.

وتتضمن الاتفاقية تقديم الصين منحة لمصر بقيمة 300 مليون يوان صيني لتنفيذ مشروعات اقتصادية في مصر.

وقالت اللجنة : إن تلك الاتفاقية تعكس ثقة جمهورية الصين في الاقتصاد المصري، وستنعكس بالايجاب على الاقتصاد القومي، وستعمل على تدعيم العلاقات بين البلدين.