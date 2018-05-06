فرق إنقاذ تبحث عن عمال محاصرين في منجم جنوب بولندا

تبحث فرق إنقاذ بولندية، عن عمال مناجم مفقودين، بعد انهيار منجم في جنوب بولندا.

وقالت متحدثة باسم المنجم لقناة «تي.في.إن.24» التلفزيونية إن أربعة من العمال مازالوا مفقودين، حتى مساء أمس السبت، بينما تمكن عمال الإنقاذ من الاتصال بخامس وتحديد موقعه.

وتم إنقاذ اثنين من عمال المناجم المحاصرين، في وقت سابق، من عمق ألف متر تحت الارض، بعد عملية استمرت عدة ساعات.

وقالت المتحدثة إنهما تعرضا لإصابات، لكنهما لم يفقدا وعيهما.

وذكرت سلطات التعدين الحكومية، أن نفقا على عمق حوالي 900 متر تحت الأرض في المنجم بمدينة «يزتشمبيه ازدرويي»، انهار لأسباب لم تعرف بعد.

وتسبب الانهيار في محاصرة سبعة عمال في الممرات السفلية للمنجم.

وأضافت متحدثة باسم خدمات الطوارئ لقناة «تي.في.إن.24» التلفزيونية، أن عملية الإنقاذ تعرقلت في بادئ الأمر بسبب التركيز العالي جدا لغاز الميثان في النفق.