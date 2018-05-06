لجنة تحديد أسعار البيوت البدوية بطور سيناء تجتمع لوضع ضوابط التمليك

اجتمعت اللجنة الخاصة بتحديد أسعار المنازل البدوية بمدينة الطور، اليوم الأحد، والتي شكلت بناء على قرار من محافظ جنوب سيناء؛ لتحديد قيمة أقساط البيوت البدوية ووضع الضوابط الخاصة بتمليكها لأبناء البدو.

وترأس أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة أبورديس اللجنة، التي ضمت علي الشحات نائب رئيس مدينة الطور، ومحمود التليس مدير صندوق الإسكان بالمحافظة، وعبدالله مصباح رئيس قرية الجبيل، وعادل فرحان رئيس قرية الوادي، وعبدالوهاب المقاول مسئول ذوي الإعاقة؛ لبحث كافة المستندات الخاصة بمشروع إنشاء المنازل البدوية.

وقال رئيس اللجنة، إن هذا الاجتماع يعد أول لجنة لوضع ضوابط تملك البيوت البدوية وتحديد أقساطها الشهرية لأبناء مدينة الطور، مؤكدًا أن اللجنة تراعي البعد الاجتماعي والثقافي في عملها لسكان المنطقة.

وأكد، أنه سيتم وضع الشروط والأقساط خلال أسبوع وعرضها على المجلس التنفيذي للمحافظة لأخذ الرأي، ثم التصديق عليها.

وكان جهاز تعمير سيناء، قد قام بإنشاء 120 بدويًا في مدينة الطور بقريتي الجبيل والوادي، تكلفة البيت الواحد 363 ألف جنيه وعلى مساحة 85 متر مربع، والبيت يضم غرفتين معيشة وصالة وحمام ومطبخ وحوش.

الجدير بالذكر، أن المجلس التنفيذي للمحافظة، قد رفض الأسبوع الماضي في جلسته اقتراح مقدم من صندوق الإسكان بأن تكون البيوت البدوية في الجبيل والوادي بنظام الإيجار وليس التملك، على أن يقوم المستفيد بدفع 600 جنيه إيجار شهري في البيوت البدوية في الجبيل و300 جنيه للبيوت في قرية الوادي لمدة 50 عامًا.