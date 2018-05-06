فناربخشه يفلت من كمين بورصا سبور ويواصل ملاحقة جالطة سراي بالدوري التركي



حافظ فناربخشه على آماله في التتويج بلقب الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا مثيرا ومتأخرا 2 / 1 على ضيفه بورصا سبور اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز أنطاليا سبور على مضيفه جينتشلاربيرليجي بهدف نظيف.



ارتفع رصيد فناربخشه إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف جالطة سراي (المتصدر)، الذي يحل ضيفا على بلدية آكهيسار سبور في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.



في المقابل، تجمد رصيد بورصا سبور عند 39 نقطة في المركز العاشر.



تقدم بورصا بهدف حمل توقيع فوركان سويالب في الدقيقة 69، لكنه لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز لاعبه موسى سو هدف التعادل لفناربخشه بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 71.



بينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل بهدف لمثله، أحرز فيرناندو هدف الفوز القاتل لفناربخشه في الدقيقة الأخيرة، مستغلا النقص العددي الذي عانى منه بورصا سبور، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه تيتي في الدقيقة 83.