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رئيس «كتاب مصر»: الإعلام المصري فشل في خلق نموذج القدوة

علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كُتاب مصر
علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كُتاب مصر
إيفون مدحت 
نشر فى : الأحد 6 مايو 2018 - 6:08 ص | آخر تحديث : الأحد 6 مايو 2018 - 6:08 ص
قال الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كُتاب مصر، إن الإعلام المصري بالكامل سواء عبر الفضائيات الخاصة أو الرسمية، فشل في خلق نموذج يمكن للمجتمع الاقتضاء به، بحسب تعبيره.

وأشار رئيس «كتاب مصر»، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس السبت، إلى اهتمام الإعلام بنجوم الفن والرياضة بشكل أولي، وتجاهل النخبة المثقفة.

وتابع: «في الستينيات، كان يفتخر المواطن بأنه من نفس بلدة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أو الكاتب والأديب الراحل توفيق الحكيم، ويمكن أن يسرد أسماء كُتاب كِبار رغم عدم معرفته القراءة أو الكتابة»، متهمًا الإعلام بأنه ظل مقصرًا لفترة طويلة في خلق نموذج القدوة.


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