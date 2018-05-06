عواصف في أنقرة تتسبب في فيضانات وانجراف أكثر من 100 سيارة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسببت أمطار غزيرة وعواصف في أضرار بالغة في العاصمة التركية أنقرة، ولا سيما منطقة ماماك.

وجرف فيضان عارم أكثر من 100 سيارة في المنطقة أمس السبت، وفقا لوكالة «دوجان» التركية للأنباء.

وأسفر الفيضان عن إصابة عدة أشخاص، فيما أضر بالكثير من المتاجر، وفقا للتقرير، وأظهرت صور أن قوة الفيضان قد أزالت الرصف من على الطرق في بعض المواقع.

وبدأ السكان والسلطات عملية إزالة لآثار الدمار، اليوم الأحد.

وتوقع معهد الأرصاد الجوية في أنقرة سقوط المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة.

كما تنبأ المعهد بعواصف قوية وأمطار ربما تؤدي إلى فيضانات عارمة في اسطنبول ومدينة إزمير الساحلية.