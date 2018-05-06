«مزحة» تتسبب في تأخر إقلاع طائرة بإندونيسيا وإعادة فحص 207 ركاب

تسببت مزحة أطلقتها امرأة كانت مسافرة على متن طائرة تابعة لخطوط "لايون إير" الجوية الإندونيسية، في تأخير مغادرة الطائرة من طراز بوينج، من مطار "حسن الدين" في مدينة ماكاسار، إلى مدينة سورابايا.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الاندونيسية، في تقرير إخباري نشرته اليوم الاحد، بأن المسافرة كانت تمزح بشأن وجود قنبلة في أمتعتها.

ونقلت "أنتارا" عن شركة "لايون إير" الجوية القول إنه "عندما أوشكت السيدة، التي تم تحديد هويتها باسم "إس. تي"، على وضع حقيبتها على أحد الارفف الموجودة بالطائرة، أخبرت ضابطا في المقصورة بأنها تحمل قنبلة في الحقيبة".

ثم قالت السيدة لاحقا إنها كانت تمزح فحسب، إلا أن المزحة أدت إلى قيام أفراد الأمن في المطار، بالاضافة إلى الطيار وأفراد طاقم الطائرة، بإعادة فحص الطائرة للتأكد من عدم وجود أي قنابل على متنها، حيث قاموا بتفتيش 207 ركاب وحقائبهم، بالاضافة إلى البضائع، دون أن يعثروا على أية قنابل أو أي جسم مشتبه به، بحسب "أنتارا".

وفي النهاية، تم السماح للطائرة بالاقلاع في الساعة 1855 بالتوقيت المحلي، بعد تأخرها لمدة ساعة و20 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي. وهبطت الطائرة بسلام في مطار جواندا بمدينة سورابايا في الساعة 1930.

ومن جانبها، قامت إدارة شركة "لايون إير" بتسليم السيدة "إس. تي" إلى سلطات المطار، لإجراء المزيد من التحقيقات معها.