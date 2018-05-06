يقوم وفد المعونة الأمريكية برئاسة هالام فيرجيسون نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الشرق الأوسط، وترافقه رفقة شيري كارلين مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، غدًا الإثنين، بتفقد عدد من المشروعات التي تدعمها المعونة الأمريكية في محافظة أسوان.

حيث تشمل الجولة التفقدية، «وحدة الجعافرة للرعاية الصحية الأولية التابعة لمركز دراو، وزيارة للمنازل بالمناطق المحيطة بوحدة الرعاية الصحية، ثم التوجه إلى مركز ومدينة كوم أمبو لتفقد مشروع خفض المياه الجوفية داخل منطقة معبد كوم أمبو».

وجدير بالذكر، أن هالام فيرجيسون هو المشرف على برنامج المعونة الأمريكية في مصر والعراق والضفة الغربية.