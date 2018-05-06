«الحماية المدنية» تسيطر على حريق بأرض زراعية بالخانكة

تمكنت قوات الدفاع المدني بالقليوبية، من السيطرة على حريق بأرض منزرعة بالأشجار بالخانكة دون حدوث أي خسائر فى الأرواح.

وعثرت القوات أثناء عملية التبريد على أسلحة وطلقات نارية تم دفنها داخل الأرض، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بلاغا بنشوب حريق بأرض زراعية بناحية ابوزعبل، دائرة المركز، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بأرض زراعية ملك سلامة إسماعيل، المحبوس على ذمة إحدى القضايا بسجن وادى النطرون، وأتت النيران على بعض الأشجار الموجودة داخل الأرض على مساحة 100 متر، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وعقب الانتهاء من عملية التبريد عثر بداخل قطعه الأرض على فرد خرطوش محلي الصنع - 2 خزينه سلاح آلي - 2، وسلاح أبيض سنجة، و14 طلقة عيار، و2 فارغ طلقة عيار، كما عثر على حافظة نقود بداخلها بطاقة رقم قومي باسم «السيد. أ. أ»، بالمعاش.

وبسؤال مالك قطعة الأرض المجاورة لمكان البلاغ، لم يعلل سببا لنشوب الحريق، وتولت النيابة التحقيق.