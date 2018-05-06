«أمهات مصر»: أسعار المدارس الخاصة سترتفع بسبب النظام الجديد

قال شيماء علي ماهر، المتحدثة باسم اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن نظام التعليم الجديد سيكون سببًا في ارتفاع أسعار المدارس الخاصة، مشيرًا إلى تحويله الطلبة إلى فئات، حسب تعبيرها.



وأضافت «ماهر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم السبت، أن النظام الجديد به مميزات كثيرة جدًا وعالج سلبيات عديدة من خلال عدم رسوب الطالب في سن صغير وتكثيف تعليم اللغة العربية له في مراحله الأولى، حسب تعبيرها.



وأوضحت أن من سلبيات النظام الجديد هو تحويل الطلاب إلى فئات، معقبة: «هناك نظام جديد وقديم وتعريب ولغات، ولدى الأمهات صراعًا كبيرًا بسبب هذه النقاط».



وتابعت أن نظام المدارس التجريبية كان يخدم الطبقة المتوسطة، لأنه كان قريبًا لمدارس اللغات، مشيرة إلى رفع مستوى المدارس الحكومية بأسلوب جيد في النظام الجديد، إلا أن الأخير فرض على المدارس التجريبية أن تدرّس باللغة العربية حتى الصف السادس الابتدائي، حسب تعبيرها.



يُذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قال إنه لا صحة لتعريب مناهج المدارس التجريبية أو إلغائها، مؤكدًا أنها ستكون مميزة أكثر مما هي عليه الآن.



واستطرد أن بعض الناس استغلوا كلمتي «إلغاء» و«تعريب» في وصف سوء فهمهم دون علم منهم، معقبًا: «المسألة ليست لها علاقة باللغات، لكنها تتعلق بتقديم منتج جميل حُرم الناس منه، وسيتم تدريس الإنجليزية والفرنسية ومواد العلوم في الحكومية والتجريبية معًا».



