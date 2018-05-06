البرلمان: «التوك توك» لا يدخل ضمن مجالات مشروع قانون النقل

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن وسيلة النقل باستخدام (التوك توك) لا تدخل ضمن المجالات التي يشملها تطبيق مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات".

وقال عبد العال - تعقيبا على كلمة للنائب أسامة هيكل حذر فيها من إمكانية دخول (التوك توك) ضمن وسائل النقل الجماعي المنصوص عليها في المشروع - "لا يدخل في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الوسيلة التي يطلق عليها (التوك توك).. هذا القانون لا يتضمن إدراج هذه الوسيلة من المركبات".

وطالب رئيس المجلس تسجيل ذلك في مضبطة الجلسة الخاصة بمناقشة مشروع القانون كضمانة إضافية.