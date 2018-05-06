العثور على 89 مهاجرا غير شرعي مكدسين داخل شاحنة في المكسيك

ذكرت السلطات المكسيكية، في وقت متأخر من مساء السبت، أن 89 مهاجرا غير شرعي من بينهم 31 طفلا عثر عليهم مكدسين داخل شاحنة بولاية تاباسكو جنوبي البلاد.



ووفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام، تم التعرف على جنسية المهاجرين وهم من هندوراس والسلفادور والاكوادور وجواتيمالا.



واعترضت السلطات الشاحنة على طريق سريع وهي في طريقها إلى مدينة كارديناس.



وذكر البيان أن "المهاجرين كانوا يسافرون في ظروف غير إنسانية" في الشاحنة المكتظة" ويعانون من الجفاف".



وبعد إيقاف الشاحنة، احتجزت السلطات السائق ومساعده الذين يعتقد أنهما من قاما بتهريب المهاجرين غير الشرعيين، حسبما أضاف مكتب المدعي العام.



وتلقى المهاجرون عناية طبية قبل تسليمهم إلى سلطات الهجرة.



ويمر المهاجرون الذين يأملون في شق طريقهم إلى الولايات المتحدة، بانتظام عبر المكسيك، ويسعى العديد منهم إلى الحصول على المساعدة من تجار البشر غير الشرعيين.