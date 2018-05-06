العضو المنتدب بـ«القلعة»: طروحات الحكومة الجديد لتحسين أداء الشركات

• الإبياري: يجب مشاركة القطاع الخاص



قال عبد الله الإبياري، العضو المنتدب بشركة القلعة ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن برنامج الطروحات الحكومية يعد برنامجا إيجابيا لرأس المال السوقي ويساهم في توفير السيولة.

وأضاف الابياري خلال مشاركته في مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2018" الذي عقد تحت عنوان "فرص وتحديات عهد الإصلاح"، أنه فيما يخص عائد الطرح، فنحن بحاجة إلى أن يتم توضيح إذا كان سيتم تمويل مشروعات استثمارية للشركات المطروحة، أم زيادة السيولة فقط مشيراً إلى ضرورة مشاركة شركات القطاع الخاص في الطروحات الحكومة الجديدة حتى يستطيع تحقيق نتائجه المرجوة، خاصة مع ارتباط الطروحات الحكومية بتحسين مؤشرات أداء الشركات.

وأما عن دور الاستثمار المباشر علق الإبيارى "بأن البورصة من منظور الاستثمار المباشر هي وسيلة وليست غاية" وأضاف "أنه يجب توضيح كيفية تغيير إدارة وإعادة الهيكلة للشركات المطروحة قبل اجتذاب الاستثمار المباشر".

وقد شارك الابياري إلى جانب عدد من الخبراء وممثلي القطاعين الخاص والعام في حلقة نقاشية افتتاحية تحت عنوان "الطروحات الحكومية - رؤية موضوعية" برنامج الطروحات الحكومية الذى تناولته الحكومة مؤخراً عندما أعلنت عن أسماء بعض الشركات المرشحة للطرح ضمن المرحلة الأولى بحصيلة مستهدفة تبلغ 80 مليار جنيه، والذي من المتوقع ان يحدث تطوراً في سوق المال خاصةً وانه يتضمن مجموعة من كبرى الشركات المصرية مما سيعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية.

ويمثل الإبياري نموذجا من كبار الاقتصاديين والخبراء التي تعمل بشركة القلعة حيث تفخر القلعة بوجود أكفأ الكوادر تحت مظلتها وهو ما ساهم في نجاحتها وتحقيق التنمية المستدامة عبر قطاعاتها الطموحة والمتعددة.